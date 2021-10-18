Олексій Потапенко (Потап) показав їх з Настею Каменських розкішний особняк по сусідству з Катею Осадчою і Юрієм Горбуновим і зробив зізнання

Як пише Politeka.net, Потап і Настя Каменських оселилися в розкішному особняку, який розташований в містечку "Сонячна долина". Поруч живуть Юрій Горбунов і Катя Осадча, яким Олексій став кумом. На нових фото в Instagram Потапенко показав фото будинку і супроводив публікацію розповіддю.



Потап зазначив, що Настя прикрашає кожен раз особняк в різних стилістиках, щоб подчтеркнуть пору року або свято. На знімку, який Олексій показав, можна зрозуміти, що був Halloween.

"У цей день ми відзначаємо річницю розпису з Каменських і нам так шкода,що ми не побачимо цю красу кожен день, але зате ми встигли зробити фотки і там куди ми відлітаємо вони нагадають нам про теплу осінь))) люблю тебе мій жабеня".

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Боже, ви котики. Щасливі такі", "ви такі милі", " дуже красиво!!! Гарного відпочинку любимки", " улюблені наші суперзірки Льоша, Настуся. Ви такі красиві талановиті відчувається що Ви створені один для одного".

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