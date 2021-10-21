Украинская певица Настя Каменских, которая замужем за рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко), показала, как расслабляется на отдыхе в Дубае.

Настя Каменских и Потап отправились за границу, чтобы отдохнуть от напряженных будней, сообщает Politeka.net.

Пара сейчас проводит время в Дубае. Певица делится своим хорошим настроением с фанатами, публикуя фото в Инстаграм.

В частности, артистка пожелала доброго утра подписчикам, представ в совершенно простом образе.

А позже артистка опубликовала несколько снимков, на которых позировала в красном купальнике. Певица лежала в прозрачной воде, закрыв глаза.

"Прими самого себя, своё тело и мысли…ведь обрести внутреннюю свободу, вот где настоящая независимость❤️", - написала исполнительница.

За час публикация собрала более 50 тысяч лайков и много комментариев.

"Уже и песок в бассейн накидали …. Мажоры ❤️", "💜Класс!💜😍😍😍Красотка!", "Невероятная😍🙌❤️", "Настя просто 🔥❤️😍", "Красивая ухоженая женщина. Фигура загар это класс. Спасибо за позитив❤️❤️❤️", "Когда был лишний вес так не писала: прими себя и свое тело", "Настя, какая ты красивая. Боже. И купальник. И такая вся прекрасная, как цветок", - написали пользователи сети.

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