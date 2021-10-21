Відомий музичний продюсер Потап "змусив" Настю Каменських перетворитися і надіти на себе Східний наряд.
Як передає Politeka.net, Потап (Олексій Потапенко) є відомим українським артистом. Також він володіє продюсерським центром і є наставником популярних українських артистів. У 2019-му році він оголосив, що одружився на колишній колезі Насті Каменських.
Так, цього разу артист опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Потап разом зі своєю дружиною Настею Каменських відправився у відпустку в Дубаї. На кадрах співачка одягає на себе національне вбрання і її чоловік це коментує.
"Настя, тільки не кажи, що я змусив тебе це надіти", - звернувся до своєї дружини музикант.
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"Змусив, хоче собі купу дружин, щоб я взагалі не виходила, сиділа вдома", - зізналася Каменських.
"Як мені подобається Настя в цих одежах. Це взагалі...їй підходить...Не знаю, щось спрацьовує в мені. Я вважаю, що це дуже круто. 4 дружини", - сказав Потап.
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