Известная украинская певица, жена Потапа, Настя Каменских показала, чего ей и ее команде стоил гастрольный тур по Украине этим летом: кадры впечатляют.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у Каменских появился отрывок из влога, который она снимала во время гастрольного тура.

«20 000 км. Столько мы с командой провели в концертном туре за это лето. Это были бесконечные переезды и перелеты - за считанные дни (а то и часы) мы переносились из одного конца страны в другой и обратно. Думаю, вы понимаете, что значит «уставать в дороге». А еще же саундчеки, репетиции, примерки в отелях, куда вся команда возвращалась после шоу. Время, когда главным развлечением стал сбор и разбор чемоданов. И сон», - отметила певица.

По ее словам, гастроли часто бывают непростыми, но точно остаются незабываемыми. Она поблагодарила поклонников за тот заряд любви и энергии, который получает на живых выступлениях.



Напомним, что Каменских в топе покрутилась перед зеркалом: кадры из отпуска.

Ранее Politeka писала, что Каменских в крошечном купальнике показала, насколько пышные у нее формы.

A еще Politeka сообщала, что Каменских в обтягивающем платье дала рассмотреть себя поближе: эффектные кадры.