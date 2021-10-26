Известная украинская певица, жена Потапа, Настя Каменских показала, чего ей и ее команде стоил гастрольный тур по Украине этим летом: кадры впечатляют.
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у Каменских появился отрывок из влога, который она снимала во время гастрольного тура.
«20 000 км. Столько мы с командой провели в концертном туре за это лето. Это были бесконечные переезды и перелеты - за считанные дни (а то и часы) мы переносились из одного конца страны в другой и обратно. Думаю, вы понимаете, что значит «уставать в дороге». А еще же саундчеки, репетиции, примерки в отелях, куда вся команда возвращалась после шоу. Время, когда главным развлечением стал сбор и разбор чемоданов. И сон», - отметила певица.
По ее словам, гастроли часто бывают непростыми, но точно остаются незабываемыми. Она поблагодарила поклонников за тот заряд любви и энергии, который получает на живых выступлениях.
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A еще Politeka сообщала, что Каменских в обтягивающем платье дала рассмотреть себя поближе: эффектные кадры.