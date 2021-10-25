Українська співачка Настя Каменських, яка одружена з репером і продюсером Потапом (Олексієм Потапенко), вирішила показати свій новий пляжний образ для відпочинку на курорті.

Відома співачка часто отримує неоднозначні коментарі на адресу своєї фігури, а також критику своїх нарядів, які ледь прикривають її форми. Як правило, Настя не реагує на негатив, але завжди помічає всі слова під постами.

На думку Насті, вона багато років вчилася приймати себе і знає, що легко набирає зайву вагу. Тому тепер зірка намагається не комплексувати через зовнішність показує себе без фільтрів.

Щоб не відповідати на негатив, Каменських також довго вчилася утримуватися від негативних висловлювань. Тепер зірка спокійно інтригує кадрами в маленьких купальниках, відчуваючи себе впевнено в будь-якому вигляді.

Раніше Каменських вирішила показати, як проводила час на відпочинку з самого ранку. У маленькій білій сукні без рукавів співачка похвалилася щасливим сніданком.

На думку Насті, слід зустрічати ранок саме так. До слова, Каменських встає дуже рано, адже лягає спати до десятої вечора, щоб відром встигнути на пробіжку.

"Доброго ранку лов ловіть поцілунок і нехай ваші вихідні будуть найсолодшими 😘 » - написала Настя під серією щасливих кадрів з відпочинку.

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