Відома українська співачка Настя Каменських показала ближче розкішну вечірню сукню, яку вона одягла з нагоди прем'єри другого сезону шоу «Маска».
Як пише Politeka.net, знаменитість поділилася новим відео на своїй сторінці в Тікток.
23 жовтня відбулася прем'єра першої серії 2-го сезону полюбився багатьом українцям шоу "Маска", в якому Каменських грає роль одного із зіркових детективів. З цього приводу співачка з'явилася в студії в розкішному образі. На новому відео вона показала його шанувальникам ближче.
Настя була одягнена в обтягуючу коктейльну сукню світло-блакитного відтінку. Його головною родзинкою був квадратний виріз з боку одного плеча, що відкриває половину декольте. Також ефектності вбрання надала срібляста вишивка з одного боку сукні.
У такому вбранні Каменських чуттєво позувала перед камерою, посміхаючись і підморгуючи глядачам.
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"А ви дивилися першу серію 2 сезону Шоу "Маска"?", - поцікавилася співачка.
Її шанувальники тут же відреагували.
"Красуня", "Настя, ти молодець, так тримати...Потапу привіт... чекаю хітів", "ви дуже красива", - пишуть люди.
Нагадаємо, Каменських в міні-топі покрутилася перед дзеркалом, спокусивши Потапа видом.
Як повідомляла Politeka, Каменських без макіяжу влаштувала ранкову прогулянку на відпочинку за кордоном.
Також Politeka писала, що Каменських в білому міні влаштувала райський відпочинок з самого ранку.