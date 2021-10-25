Відома українська співачка Настя Каменських показала ближче розкішну вечірню сукню, яку вона одягла з нагоди прем'єри другого сезону шоу «Маска».

Як пише Politeka.net, знаменитість поділилася новим відео на своїй сторінці в Тікток.

23 жовтня відбулася прем'єра першої серії 2-го сезону полюбився багатьом українцям шоу "Маска", в якому Каменських грає роль одного із зіркових детективів. З цього приводу співачка з'явилася в студії в розкішному образі. На новому відео вона показала його шанувальникам ближче.

Настя була одягнена в обтягуючу коктейльну сукню світло-блакитного відтінку. Його головною родзинкою був квадратний виріз з боку одного плеча, що відкриває половину декольте. Також ефектності вбрання надала срібляста вишивка з одного боку сукні.

У такому вбранні Каменських чуттєво позувала перед камерою, посміхаючись і підморгуючи глядачам.

"А ви дивилися першу серію 2 сезону Шоу "Маска"?", - поцікавилася співачка.

Її шанувальники тут же відреагували.

"Красуня", "Настя, ти молодець, так тримати...Потапу привіт... чекаю хітів", "ви дуже красива", - пишуть люди.

@nkofficial А вы смотрели первую серию 2 сезона Шоу «Маска»? ♬ hey lol - khaleel

Нагадаємо, Каменських в міні-топі покрутилася перед дзеркалом, спокусивши Потапа видом.

Як повідомляла Politeka, Каменських без макіяжу влаштувала ранкову прогулянку на відпочинку за кордоном.

Також Politeka писала, що Каменських в білому міні влаштувала райський відпочинок з самого ранку.