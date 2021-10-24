Відома співачка і дружина Потапа Настя Каменських, яка вирушила разом зі своїм чоловіком на насичений відпочинок, показала кокетливий образ в маленькому топіку і джинсовій спідниці.

Популярна виконавиця кілька днів тому розповіла, що поїхала з Потапом відпочивати і провести час разом. Не так часто зірки відпочивають в один і той же час, так як часто їм доводиться розлучатися через напружені графіків.

Перебуваючи на курорті, не забуває Каменських також і про тренування. У Сторісах Настя вже показувала, як займається на вулиці і насолоджується часом вранці.

В цей же раз Каменських вдалося привернути увагу пляжним грайливим чином. У маленькому ТОПі лавандового відтінку і світло-синій джинсовій спідниці довжини міні Настя покрасувалася перед дзеркалом і чесно показала, як виглядає в мінімалістичному цибулі без яскравого макіяжу.

Також нещодавно в Instagram у 34-річної Каменських з'явилися фотографії з останнього ефіру шоу. Настя взяла участь у зйомках.

"Між нами тільки танець. Як символічно ці слова з пісні "червоне вино" описують вечір неділі на @tanci1plus1. Із задоволенням прийняла запрошення приєднатися до 7 ефіру шоу, виконати мою пісню для вас і насолодитися талантом і неймовірною майстерністю учасників шоу! @maksimc, була рада познайомитися з тобою за суддівським столом», - зазначила артистка.

Нагадаємо, що Каменських у червоній сукні з декольте підкорила паркет «Танців з зірками».

Раніше Politeka писала, що Каменських у сукні з розрізами заткнула за пояс Кухар.

A ще Politeka повідомляла, що Каменських в бікіні показала себе з цікавого ракурсу: "Пальцем ноги знімала?".