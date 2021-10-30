Алексей Потапенко (Потап), который женат на Насте Каменских, показал необычный образ, развеселив украинцев.

Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко является успешным артистом, который прославился благодаря дуэту "Потап и Настя". Теперь пара поженилась и каждый начал вести сольную карьеру. Настя Каменских стала NK, А Потап - ПТП. Звезда также активно ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На видео Потап лежал в футболке, снимая себя на камеру. Алексей играл бровями, после чего применил фильтр и показал уже себя с макияжем. У исполнителя появились ресницы, накрашенные губы, подведенные глаза и брови.

"Привет", - написал Алексей.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Ещё один Шура", "Он болен", "К сожалению, жизнь не Инстаграм, фильтр не используешь", "Шалун", "Космос".

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