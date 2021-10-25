Потап и Настя Каменских засветились в компании российского артиста Артура Пирожкова и его жены, вызвав бурную реакцию среди украинцев в социальных сетях.

Как пишет Politeka.net, новым совместным снимком поделился на своей странице в Инстаграм украинский продюсер и исполнитель Потап (Алексей Потапенко). Судя по фото, они с Каменских отлично провели вечер в компании Александра Реввы и его жены Анжелики.

На фото две пары стоят в обнимку и мило улыбаются.

«Люблю фоткаться с красивыми людьми))) ОБОЖАЮ эту парочку, Сэмэн и Одарочка, а точнее Энжи-Бейби и Алекс - мачо! Красиво, уютно, весело, информативно и дружно! Анжелика Ревва, Артур Пирожков и моя личная Латино -Эстрейа Настя Каменских», - подписал фото Потап.

Его подписчики отреагировали на снимок неоднозначно: некоторые не оценили тот факт, что украинские артисты мило фотографируются с российскими во время непрекращающегося российско-украинского военного конфликта.

«Вы такой не маленький оказывается, Рева на вашем фоне потерялся», «На фото прекрасные люди, которые делают нашу жизнь ярче, интереснее и драйвовее», «Пирожков ****ль, я против российских артистов гастролей не пускать всех за 7 лет войны достали пускать *****ов, уже 25 тыс подписей петиции к президенту!», «Настя крупнее Реввы)», - пишут люди.

Напомним, Потап в ванной показал, как развлекается наедине с Каменских.

Как сообщала Politeka, Потап, не стесняясь Каменских, неожиданно заговорил о многоженстве.

Также Politeka писала, что Настю Каменских и Потапа заставили приодеться, перевоплощение впечатляет.