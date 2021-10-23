Алексей Потапенко (Потап) с супругой Настей Каменских отправился в путешествие по ОАЭ, порадовав фанатов интересными кадрами.

Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко женился на Насте Каменских в 2019 году. Пара живет в загородном доме под Киевом, где их соседями стали Юрий Горбунов и Катя Осадчая. Недавно Потап и Настя улетели на отдых в Испанию, а теперь перебрались в Объединенные Арабские Эмираты. Потап в своих сторис в Инстаграм показал, как готовится к посещению мечети в Абу-Даби.

"Только не говори, что я заставил тебя одеться в такое", - сказал Потап.

"Да, заставил, хочет себе кучу жен, чтобы я вообще не выходила, сидела дома, вот так вот закрылась", - рассказала Настя.

"Ну я спрашиваю, а у вас одна жена, а можно четыре, а можно еще три жены", - объяснил Потап.

"А ты так нравишься мне, что-то в этом есть", - похвалил Настю в наряде Потап.

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