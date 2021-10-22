Известная телеведущая Катя Осадчая много лет ведет программу "Світське життя", однако в этом году, в силу важных обстоятельств, ее приходится заменять.
В августе 2021-го Катя Осадчая стала мамой, передает Politeka.net. Практически всю беременность звезда активно работала, но в некоторых съемках ее все же приходилось заменять.
Так, в роли телеведущих себя попробовали солистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая, певицы Настя Каменских и Наталья Могилевская.
А в новом сторис в Инстаграм программы "Світське життя" нашли новую замену Осадчей - телеведущая Людмила Барбир взяла интервью у артистов Lida Lee и Алексея Базелы на премьере мультфильма "Семейка Аддамс".
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Примечательно, что Людмила была в образе Мортиши.
"У нас сегодня очень яркая светская репортеша. Именно ее голосом говорит мистическая красотка в украинском дубляже", - написали авторы публикации.
В одном из интервью телеведущая рассказала, что героиня мультфильма очень близка ей по духу.
"Она мне импонирует темпераментом и умением сдерживать себя, когда нужно. Моя героиня страстная жена, любящая мама и очень мудрая хозяйка", - рассказала Барбир.
По словам телеведущей, Мортиша в тяжелой ситуации способна защитить и отстоять честь своей семьи и это еще одно сходство с героиней.
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