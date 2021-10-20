Известная телеведущая Катя Осадчая, которая ведет программу "Світське життя", поразила идеальной фигурой спустя 2 месяца после родов.

Как передает Politeka.net, Катя Осадчая прославилась как телеведущая. Она ведет авторскую программу "Світське життя", где раскрывает факты про звезд шоу-бизнеса. Как известно, недавно Катя Осадчая родила сына - Даниила.

Так, на этот раз телеведущая поделилась серией фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах она представила наряды из коллекции одежды, которую Катя Осадчая разработала с известным украинским дизайнером Андре Таном. Стоит отметить, что у телеведущей идеальная фигура спустя всего 2 месяца после родов.

"Спасибо за вашу реакцию на нашу с @andre_tan_official новую коллаборации, вы просили подробностей. Расскажу все по порядку.

Как и в летней капсуле, мне было важно, чтобы это были вещи не на один сезон. Это касается как дизайна, так и материалов. После долгих поисков мы воплотили в коллекции главный тренд этой осени: athflow. Это сочетание спортивных элементов и изысканных материалов, баланс между модой и комфортом.

Отдельно хочется сказать об авторском принте коллекции: на платьях и свитерах расцвели мальвы и василька с картин Татьяны Яблонской и Марии Примаченко. Коллекция #AndreTanXКатяОсадча будет представлена уже скоро", - рассказала Катя Осадчая.

Известная телеведущая Лилия Ребрик и хореограф Илона Гвоздева не сдержали восхищения и оставили для Кати Осадчей приятные слова в комментариях: "Роскошная", "Красота невероятная. Мои любимые цвета".

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