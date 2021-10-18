Известная телеведущая Катя Осадчая, которая ведет программу "Світське життя" и украинский дизайнер Андре Тан раскрыли, что подготовили для украинцев.

Как передает Politeka.net, Андре Тан (Андрей Тищенко) является известным украинским дизайнером. Еще с 11-ти лет он начал посещать курсы кройки и шитья, а в возрасте 18-ти лет уже открыл свою торговую марку.

Так, на этот раз Андре Тан опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре украинский дизайнер и известная телеведущая Катя Осадчая позируют на камеру в шикарных нарядах бежевых цветов. Под фото он объявил о том, что уже скоро украинцы смогут увидеть осеннюю капсулу, которую он создал вместе с Катей Осадчей.

"Барабанная дробь… Наконец-то я могу поделиться радостной новостью!

Мы с моей прекрасной подругой и музой Катей Осадчей продолжаем модное сотрудничество и этой осенью представляем осеннюю капсулу под названием Timeless. Это простые вещи, которые легко сочетаются между собой и будут актуальны много лет, независимо от трендов. Цвета коллекции также вне времени: белый, серый и оттенки бежевого. Большое внимание мы уделили материалам, выбрав нежный шелк и мягкий кашемир.

Не терпится уже вам все показать, следите за новостями!", - заявил Андре Тан.

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