Знаменитый украинский дизайнер Андре Тан откровенно рассказал о том, как пытался исправить свою внешность при помощи операции

Модельер признался, что решился на радикальный шаг из-за потери волос. Об этом он рассказал в программе «Зірковий шлях» на телеканале «Украина».

В юности Андре Тан мог похвастаться роскошной шевелюрой. Одно время модельер даже появлялся на людях с длинными кудрями. Однако, довольно рано дизайнер начал терять волосы. Вскоре он выяснил, что это было связано с большим количеством тестостерона.

Тан начал прижигать волосы азотом, чтобы обеспечить их рост, однако долгосрочного эффекта этот способ не давал. Не помог дизайнеру и цикл мезотерапии.

Тогда Андре решил прибегнуть к более радикальному способу: он отправился в Турцию, где перенес операцию по пересадке волос, которая обошлась ему в 1,5 тысячу евро. Эта процедура оказалась далеко не такой простой, как думал дизайнер.

«Если бы я знал, что это будет так больно и так тяжело, я бы никогда в жизни на это не подписался. Потому что, во-первых, девять часов операция. Во-вторых, это очень больно, когда отходит наркоз», - рассказал Андре Тан.

Он добавил, что его организм отреагировал на хирургическое вмешательство сильнейшим отеком, из-за которого модельер выглядел как сильно-пьющий мужчина. Впрочем, где-то спустя три месяца негативные эффекты от операции сошли на нет, а голова Андре Тана начала постепенно зарастать волосами.

Напомним, модельер Андре Тан признался, как его ранила родная мать.

Как сообщала Politeka, Андре Тан раскрыл свой диагноз, вылечить нельзя.

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