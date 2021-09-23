Украинский дизайнер Андрей Тан поделился откровением относительно своего диагноза

Как передает Politeka.net, Андре Тан (Андрей Тищенко) является известным украинским дизайнером. Еще с 11-ти лет он начал посещать курсы кройки и шитья, а в возрасте 18-ти лет уже открыл свою торговую марку. Также он прославился как самый молодой дизайнер страны и был занесен в Книгу рекордов Украины.

Так, на этот раз Андре Тан опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах моменты из программы "Жертва моды", в которой он был ведущим. Под видео он решил поделиться своим признанием.

"Я однозначно шопоголик. Эта проблема у меня еще с программы “Жертва моды”, когда я со своими бусинками летал по Глобусу. Я даже пробовал лечить шопоголизм, но, как вы наверное догадываетесь, таблеток от него еще не придумали. У меня огромное количество одежды. Мало того, я помню где я покупал практически каждую вещь ー для меня это как живые души и люди.

Куда же я деваю старые вещи? Тут есть 2 проблемы: во-первых, найти человека моей размерной сетки, ведь я не очень большой комплекции. Мой размер обуви ー 41, мало у кого есть. Во-вторых, моя одежда достаточно яркая и смелая, подойдет мягко говоря не всем. Тем не менее, я активно раздариваю старую одежду. У меня есть 3 ветки гардероба: рабочий (бизнес), уикенд и одежда для съемок. Раздаю по соответствию разным людям: начиная от коллег по работе, заканчивая друзьями и телеведущими, которые могут надеть такую же яркую и неординарную одежду", - поделился Андре Тан.

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