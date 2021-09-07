Известный украинский дизайнер Андре Тан обратился к своей экс-жене в ее день рождения с необычным признанием

Неожиданно для многих поклонников, популярный украинский дизайнер решился обратиться к своей экс-супруге. Причем сделал это Андре Тан в особенный день для нее. На день рождения бывшей жены дизайнер подготовил трогательное обращение.

«В этот день родился человек, которым я всегда буду безгранично восхищаться. Ты всегда была моим самым преданным и надежным другом. И самое главное — любящей матерью. Ты подарила мне прекрасную дочь, которую я люблю больше жизни. Спасибо тебе за это.

Я многим обязан тебе. Желаю тебе успехов во всех твоих начинаниях и настоящего женского счастья. Процветания и успешных продаж твоему бренду Homewings. Я верю, у тебя все получится! Дорогая, с Днём Рождения! Ты прекрасная женщина» - написал Андре Тан под постом.

Сама Алина Харченко поспешила ответить бывшему мужу: «Андрей🙏🙏🙏 как неожиданно и как приятно! Благодарю тебя 🙌»

Поклонники также поддержали пару:

«Какой прекрасный пример отношений 🙌; Настоящий мужчина, который о бывшей говорит только хорошее или ничего! Мало таких! Большое Вам уважение и любовь!!!❤; Пожелание достойного мужчины !; Браво 👏 с днём рождения прекрасную женщину ❤️; Удивительно прекрасная! Восхитительно красивые!; Каждый раз убеждаюсь какой вы классный человек, мужчина ! 👏; с таким уважением выйти из семейных отношений - это дорогого стОит👍».

Отметим, после развода Андре тан с Алиной Харечко, мужчина оставил ей дом и новый автомобиль.

"Я оставил ей все. Я оставил большой дом – 500 квадратов, я купил ей новый автомобиль и оставил. Я каждый месяц ей большие алименты плачу. Но не ей, а дочери. Уже прошло больше полугода и мы нормально общаемся", – резюмировал Андре Тан ранее в интервью Кате Осадчей.

Напомним, Андре Тан с маленькой дочкой на руках растрогал признанием.

Как сообщала Politeka, бывшая жена Андре Тана призналась, как выживала с ребенком после развода.

Также Politeka писала, что Осадчая и Андре Тан "приодели" Санину из The Hardkiss, результат налицо.