Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал о новых трендах осеннее-зимнего периода 2021 года

Известный украинский дизайнер часто показывает на своей странице в социальной сети модные наряды в этом году, а также демонстрирует удачные луки на текущий сезон. В этот раз в разделе Стори дизайнер показал несколько наглядных примеров с нарядами, которые подойдут на осень-зиму этого года.

По словам Андре Тана, в этом году следует выбрать bodycon платья по фигуре. Он советует их комбинировать с грубой обувью для уравновешивания образа и не забывать при этом о вырезах на одежде.

Мини-юбки также покажут себя с новой стороны, особенно те, которые будут с принтами «шахматная клетка», «ромбы», «полоска».

Романтичные блузы с большими рукавами, рукавами-фонариками и подплечниками тренд этого сезона.

Платки как головной убор станут самой стильной альтернативой ненавистным шапкам. Одежда с крупной вязкой на голое тело или надетая поверх другой также будет популярна. Не менее привлекательными и на пике популярности этой осенью окажутся свободные и воздушные платья.

Напомним, Андре Тан с маленькой дочкой на руках растрогал признанием.

Как сообщала Politeka, бывшая жена Андре Тана призналась, как выживала с ребенком после развода.

Также Politeka писала, что Осадчая и Андре Тан "приодели" Санину из The Hardkiss, результат налицо.