Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал о новых трендах осеннее-зимнего периода 2021 года
Известный украинский дизайнер часто показывает на своей странице в социальной сети модные наряды в этом году, а также демонстрирует удачные луки на текущий сезон. В этот раз в разделе Стори дизайнер показал несколько наглядных примеров с нарядами, которые подойдут на осень-зиму этого года.
По словам Андре Тана, в этом году следует выбрать bodycon платья по фигуре. Он советует их комбинировать с грубой обувью для уравновешивания образа и не забывать при этом о вырезах на одежде.
Мини-юбки также покажут себя с новой стороны, особенно те, которые будут с принтами «шахматная клетка», «ромбы», «полоска».
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Романтичные блузы с большими рукавами, рукавами-фонариками и подплечниками тренд этого сезона.
Платки как головной убор станут самой стильной альтернативой ненавистным шапкам. Одежда с крупной вязкой на голое тело или надетая поверх другой также будет популярна. Не менее привлекательными и на пике популярности этой осенью окажутся свободные и воздушные платья.
Напомним, Андре Тан с маленькой дочкой на руках растрогал признанием.
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