Знаменитый украинский модельер Андре Тан предупредил женщин о непростительных ошибках при выборе одежды в этом сезоне

38-летний дизайнер одежды поделился полезным постом на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. В нем Тан рассказал о том, какие ошибки модницы могут допустить при подборе гардероба этой осенью.

В первую очередь дизайнер посоветовал не нарушать «правила многослойности».

Он также призвал женщин отказаться от черных колготок как универсального аксессуара, который подойдет к любому образы.

«В сочетании черные колготки + все вещи в гардеробе = вам нельзя выходить из дома!», - подчеркнул модельер, посоветовав обратить внимание на цветные колготы или колготы с узором.

«Черный монолук — осенняя депрессия. Не загоняйте сами себя в апатию и осеннюю хандру… Плесните красок в повседневность!», - продолжил Тан.

Он также посоветовал женщинам перестать постоянно заправлять вещи в брюки и джинсы.

«Пусть лучше ваш модный свитер сидит навыпуск и свободно, тогда пропорции фигуры будут уравновешены», - отметил дизайнер.

Еще один полезный совет от Андре Тана – позволить себе экспериментировать с одеждрй.

«Экспериментируя, рекомендую опираться на классические вещи простого кроя. Если вы сделаете все грамотно, предметы гардероба не будут перебивать друг друга и выбиваться из общей концепции лука», - добавил модельер.

Напомним, Андре Тан эмоционально обратился к экс-жене, которой оставил большой дом и новое авто.

Как сообщала Politeka, Андре Тан в Италии показал, чем готовится радовать и удивлять украинских женщин.

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