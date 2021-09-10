Модельер Андре Тан специально ездил за границу за тканями для своей новой коллекции "осень-зима"

38-летний дизайнер одежды похвастася успехами в Инстаграм, передает Politeka.net.

Андре Тан показал в "сториз", как проводит закупки в Италии.

"Конечно, я приехал закупать ткани в Италию для коллекции F/W 2022-23", - сообщил он в подписи, прикупив немало рулонов.

В своем посте модельер детальнее остановился на новинках, которыми собирает удивлять украинок. Среди нарядов: деловые ансамбли, удобная одежда для прогулок и яркие образы для вечерних променадов, есть даже линейка +size.

Дизайнер признается, что в этой коллекции "эксперементировал, призывая женщин быть смелее": "Wow, полегче! Настроение новой коллекции — элегантная роскошь, wоw-эффект, который точно получит каждая, надев обновки бренда".

Среди представленных моделей: деловая рубашка (в строгую полоску и с нежным принтом «кохана»); жакет-трансформер; уже ставшие классикой пальто в клетку и гусиную лапку; для смелых и решительных - фактурный принт - питон, а также изделия из гладкой экокожи.

А must have коллекции стало платье-тренч, в стильном осеннем цвете — тоффи, и ярких — фуксия и зеленый.

Напомним, Андре Тан расплакался на "экзамене" у Ефросининой: "У меня до сих пор на теле очень много..."

Как сообщала Politeka, Андре Тан с маленькой дочкой на руках растрогал признанием: «Ради этого и жил…»

Также Politeka писала, что ведущий Голосу країни отыгрался на Андре Тане за издевки над внешностью: "Это шо, топ?"