Известный дизайнер и стилист Андре Тан рассказал о своей холостяцкой жизни и планах на будущие отношения
Как сообщает Politeka.net, популярный украинский дизайнер и шоумен Андре Тан в интервью программе "ЖВЛ" рассказал, что после развода сейчас наслаждается холостяцкой жизнью, а о новых отношениях начнет думать примерно через полгода.
Как недавно стало известно, Андре развелся с женой после 12 лет брака, у них подрастает общая дочь. Причиной развода стали профессиональные разногласия – жена Тана устала сидеть в декрете и тоже заявила о своих дизайнерских амбициях.
По словам дизайнера, теперь не вступит в отношения с бизнес леди, ему нужна хрупкая домашняя женщина. "Я считаю, что для женщины, для девушки очень важно, чтобы она всегда спряталась за широкой спиной и почувствовала себя нежной, маленькой, такой прекрасной девочкой, которую будет всегда защищать ее мужчина", - поделился Андре.
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Также он рассказал, что в ближайшие полгода не собирается вступать в новые отношения: "Я хочу пока полгода сделать перерыв, надышаться свободой, а там дальше посмотрим.
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