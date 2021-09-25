Известный украинский модельер Андре Тан признался, как в начале карьеры его обидела собственная мать
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм 38-летний модельер опубликовал эпизод из проекта о буллинге.
«#Красивасерцем. Хочу поделиться с вами своей историей буллинга. Флешмоб от @1plus1_ua. Расскажите, подвергались ли вы буллингу в детстве?», - обратился к поклонникам модельер.
В видео Андре Тан затронул очень личные темы и вспомнил историю из юности.
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«Моя мама перфекционист во всем. И мне от нее досталось это же качество. Поэтому, когда я сшил ей первую юбку своими руками, маме она не понравилась. Она сказала, что ее не наденет, потому что она не так пошита, что там есть немного кривые строчки, и что она не идеального качества. Я очень сильно плакал, потому что для меня это был нож в спину», - отметил Андре Тан, добавив, что в тот момент самый близкий человек его не поддержал.
Напомним, что Андре Тан показал, чем готовится радовать украинских женщин после поездки в Италию: "Wow, полегче!".
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