Известный украинский модельер Андре Тан признался, как в начале карьеры его обидела собственная мать

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм 38-летний модельер опубликовал эпизод из проекта о буллинге.

«#Красивасерцем. Хочу поделиться с вами своей историей буллинга. Флешмоб от @1plus1_ua. Расскажите, подвергались ли вы буллингу в детстве?», - обратился к поклонникам модельер.

В видео Андре Тан затронул очень личные темы и вспомнил историю из юности.

«Моя мама перфекционист во всем. И мне от нее досталось это же качество. Поэтому, когда я сшил ей первую юбку своими руками, маме она не понравилась. Она сказала, что ее не наденет, потому что она не так пошита, что там есть немного кривые строчки, и что она не идеального качества. Я очень сильно плакал, потому что для меня это был нож в спину», - отметил Андре Тан, добавив, что в тот момент самый близкий человек его не поддержал.

Напомним, что Андре Тан показал, чем готовится радовать украинских женщин после поездки в Италию: "Wow, полегче!".

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