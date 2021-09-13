Модельєр Андре Тан зворушливо звернувся до Катерини Осадчої, привітавши зі святом

Сьогодні телеведуча Катерина Осадча святкує день народження. Тому знаменитий український дизайнер вирішив зворушливо привітати свою колегу, з якою багато років підтримує дружні стосунки.

"Професіоналізм, витонченість, гармонійність, стресостійкість, готовність працювати 24/7 — це все про kosadcha. Ти чудова дружина, мати і просто чудова жінка. Юрі @gorbunovyuriy неймовірно пощастило!

Бажаю здоров'я, натхнення і найграндіозніших успіхів у всіх проектах і починаннях. Нехай всі мрії збудуться!! З Днем Народження, Катя! Я шалено вдячний нашій теплій дружбі, спасибі тобі!» - висловився Андре Тан, публікуючи спільні фото з Катериною.

Шанувальники теж підтримали звернення:

"Перше фото чудово 🤗; як красиво сказано!🔥 ❤ ️ ; приєднуюся до привітань; як щиро сказано😍 @kosadcha неможливо повторити жодної ведучої🔥; Даа без макіяжу дівчата часом ніякі; не важливо, зі святом!».

Також раніше 38-річний дизайнер одягу похвалився успіхами в Instagram. Андре Тан показав у "сторіз", як проводить закупівлі в Італії.

"Звичайно, я приїхав закуповувати тканини в Італію для колекції F/W 2022-23", - повідомив він у підписі, прикупивши чимало рулонів.

Нагадавши, Андре Тан розплакався на" іспиті "у Єфросиніної:" у мене досі на тілі дуже багато..."

Як повідомляла Politeka, Андре Тан з маленькою донькою на руках зворушив зізнанням: "заради цього і жив ... »

Також Politeka писала, що ведучий Голосу країни відігрався на Андре Тані за знущання над зовнішністю: "це шо, топ?"