Модельєр Андре Тан спеціально їздив за кордон за тканинами для своєї нової колекції "осінь-зима"

38-річний дизайнер одягу похвалився успіхами в Instagram, передає Politeka.net.

Андре Тан показав у "сторіз", як проводить закупівлі в Італії.

"Звичайно, я приїхав закуповувати тканини в Італію для колекції F/W 2022-23", - повідомив він у підписі, прикупивши чимало рулонів.

У своєму пості модельєр детальніше зупинився на новинках, якими збирає дивувати українок. Серед нарядів: ділові ансамблі, зручний одяг для прогулянок і яскраві образи для вечірніх променадів, є навіть лінійка +size.

Дизайнер зізнається, що в цій колекції "експерементував, закликаючи жінок бути сміливішими": "Wow, легше! Настрій нової колекції - елегантна розкіш, wоw-ефект, який точно отримає кожна, надівши обновки бренду".

Серед представлених моделей: ділова сорочка (в строгу смужку і з ніжним принтом "кохана"); жакет-трансформер; пальто в клітку і гусячу лапку, що вже стало класикою; для сміливих і рішучих - фактурний принт - пітон, а також вироби з гладкої екошкіри.

А must have колекції стало плаття-тренч, в стильному осінньому кольорі - тоффі, і яскравих — фуксія і зелений.

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