Знаменитий український модельєр Андре Тан попередив жінок про непрощенні помилки при виборі одягу в цьому сезоні

38-річний дизайнер одягу поділився корисним постом на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. У ньому Тан розповів про те, які помилки модниці можуть допустити при підборі гардероба цієї осені.

В першу чергу дизайнер порадив не порушувати "правила багатошаровості".

Він також закликав жінок відмовитися від чорних колготок як універсального аксесуара, який підійде до будь-якого образи.

"У поєднанні чорні колготки + всі речі в гардеробі = вам не можна виходити з дому!", - підкреслив модельєр, порадивши звернути увагу на кольорові колготи або колготи з візерунком.

"Чорний монолук - осіння депресія. Не заганяйте самі себе в апатію і осінню хандру... хлюпніть фарб в повсякденність!",- продовжив Тан.

Він також порадив жінкам перестати постійно заправляти речі в штани і джинси.

"Нехай краще ваш модний светр сидить навипуск і вільно, тоді пропорції фігури будуть врівноважені", - зазначив дизайнер.

Ще одна корисна порада від Андре Тана-дозволити собі експериментувати з одягом.

"Експериментуючи, рекомендую спиратися на класичні речі простого крою. Якщо ви зробите все грамотно, предмети гардероба не будуть перебивати один одного і вибиватися із загальної концепції лука", - додав модельєр.

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