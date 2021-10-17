Известная телеведущая Катя Осадчая выложила в сеть кадры с новой "Мисс Украина 2021" Анной Неплях, рассорив украинцев в комментариях.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Катя Осадчая опубликовала на странице своей программы "Світське життя" в Instagram несколько кадров, на которых позирует с новой "Мисс Украина 2021" Анной Неплях.

На снимке Катя, которая быстро вернулась в форму после родов, позирует в стильном темном платье, которое красиво подчеркнуло фигуру. Ее элегантную прическу украшает необычная черная шляпка, а на лице аккуратный вечерний макияж. Анна Неплях позирует рядом с ведущей в замысловатом белоснежном наряде с лентами и короной на голове, ее волосы распущены и красиво уложены, а на лице яркий макияж.

Надо сказать, что снимки Осадчей с новой "Мисс Украина 2021" вызвали бурную дискуссию в комментариях, многие отметили, что Катя выглядит куда более привлекательно, чем победительница конкурса красоты.

"Катя намного красивее", "Мир сошёл с ума от такой красоты", "Просто стыдно за свою страну, которая всегда славилась красивыми девушками", "Три тонны тонального крема – это Мисс Украина? Что в ней от настоящей украинской девушки? Аж ничего", "Разве нет красивых девушек?", "Катя в своем возрасте выглядит лучше", "Были девушки интереснее", "Обычно. Без изюминки", пишут в коментариях.

Напомним, Осадчая сразила фигурой в модном костюме, появившись в компании Монатика: "Катя не меняется".

Как сообщала Politeka, Катя Осадчая обратилась к украинцам за помощью, не зная, что делать с детьми: "Испытание для родителей".

Также Politeka писала, что Похудевшая Осадчая сразила блестящим нарядом в компании Билодид: "И это после третьих родов".