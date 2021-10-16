Телеведущая Катя Осадчая, жена Юрия Горбунова, показала себя на осенней прогулке, а также задала интересный вопрос украинцам.

Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая вышла во второй раз замуж в 2017 году, выбрав в мужья Юрия Горбунова. Звезда сразу родила сына Ивана, а недавно появился еще один наследник - Даниил, которого Катя родила 19 августа. Но Осадчая уже вернулась к съемкам, а также ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых фото Катя была в куртке и очках. Звезда улыбалась, показав, как гуляет на улице.

"Осень, как она есть. Длинные выходные - испытание родителей на изобретательность, чем разнообразным занять детей. Наш арсенал исчерпывается. Чем вы заняты в эти маленькие каникулы? :)", - написала Катя под фото.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Рыбалка", "Мы уже третий день играем в настольные игры. Завтра путешествие в лес на пикник", "Старшую выгуливали в парке, кормили белок, уток, играли на детской площадке, пикник с кофе в термосе в лесу. Младший сладко спит в люльке при такой погоде;)".

Напомним, похудевшая Осадчая сразила блестящим нарядом в компании Билодид

А еще Politeka сообщала, что Осадчую в Світському житті заменили певицей, которая боролась за поездку на "Евровидение"

Также Politeka писала, что Осадчая в приталенном платье впечатлила фигурой через два месяца после родов



