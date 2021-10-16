Катя Осадчая, супруга Юрия Горбунова, которая недавно родила третьего сына, впечатлила блестящим образом, что представила на модном конкурсе рядом с молодой спортсменкой Дарьей Билодид.

Популярная телеведущая часто показывает в Инстаграм кадры со съемок для будущих эфиров светского шоу. В этот раз Катерина показала стильный образ вместе со спортсменкой Дарьей Билодид, с которой встретилась на конкурсе.

«Мисс Вселенная в спорте. Красивая, стройная, но сегодня судит будущих мисс. Фото с Дашей - испытание на уверенность в себе, ведь весовая категория в 48 килограмм Даши в дзюдо подталкивает к отказу от ужина :) Наше интервью с @ dariabilodid7 скоро в Светской жизни» - рассказала Катерина под ярким фото.

Образы Катерины и Дарьи на конкурсе покорил фанатов:

«Две королевы!; Непревзойденная Катерина; Какое испытание, непревзойденная и все тут🥰🥰🥰; Катя, Вы выглядите великолепно после третьих родов. Думаю, что это Даше нужно брать с Вас пример на будущее 😉; Катя вы роскошная; и это послемтретих родов, хороша; Очень хорошие!; Какие волшебные красотки😍; Так и не скажешь! Вроде одинаковые, но ты Катя просто выше, вот и всё».

Телеведущая на третий день после рождения сына успела приехать на съемки телепередачи и даже взяла интервью. Таким образом Осадчая показала, что не желает оставаться в стороне от светской жизни.

Сейчас телеведущая активно работает над съемками новых эфиров и выпуском своего шоу, а также успевает засветиться на разных телепередачах, куда ее приглашают.

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