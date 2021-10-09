Блогер и жена бывшего "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова поделилась новым откровением в вечернем интервью с Катериной Осадчей, рассказав о сложном периоде после родов.

Никита Добрынин и Даша Квиткова интервью для «Светской жизни», в ходе которого ответили на разные вопросы о личной жизни, о своем маленьком сыне и о неприятных моментах. Даша даже рассказала о самом сложном, с чем столкнулась после рождения сына.

Всего через несколько недель после родов Никита должен был уехать на съемки своего тревел-шоу, поэтому оставил Дашу с новорожденным сыном одну. По словам Квитковой, она много плакала и даже умоляла его остаться, но он все равно ехал из-за работы.

«Я умоляла остаться, я и плакала. И записывала видео «Если ты еще раз уедешь…». Было правда тяжело, я три недели была практически сама и я прям со слезами на глазах просыпалась ночью».

Также телеведущая спросила почему они назвали сына Левом. В ответ Добрынин сказал, что они рассматривали пять вариантов имени, и все очень классные.

«Я даже не буду их все разглашать, потому что я думаю, что мы ими еще воспользуемся», - сказал Никита.

«То есть у вас будет пять парней?» - уточнила Осадчая.

«Как выйдет, но мы не собирается на этом останавливаться», - ответил Никита. Отметим, ранее Даша рассказала, что мечтает об еще одном ребенке.

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