Популярна блогерка Даша Квіткова розповіла, як плакала ночами через розставання з чоловіком Микитою Добриніним.

Як повідомляє Politeka.net, дружина головного героя романтичного шоу "Холостяк" Микити Добриніна блогерка Даша Квіткова в інтерв'ю Каті Осадчій у програмі "Світське життя" розповіла, як переживала розставання з коханим. Виявилося, що після народження сина Микита поїхав на зйомки свого тревел-шоу і Даша залишилася одна з новонародженою дитиною на руках. Це розставання вона важко переживала.

За словами дівчини, їй було дуже складно одній з новонародженим сином без підтримки коханого чоловіка, вона прокидалася ночами в сльозах. "Я благала залишитися, і плакала, і записувала відео. Тому що було правда важко. Я три тижні була практично сама і я прямо зі сльозами на очах прокидалася вночі", - поскаржилася Квіткова в інтерв'ю. Відзначимо, що раніше в сторіс молода мама розповідала шанувальникам, що сильно ображалася на чоловіка, через те, що він поїхав по роботі, і їй довелося справлятися з дитиною однією.

Сам Микита додав, що тепер він поруч і нарівні з дружиною займається доглядом за сином – він змінює підгузники, годує сина, проводить з ним час, щоб дати Даші поспати.

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