Известный украинский телеведущий Никита Добрынин, который принимал участие в проекте "Холостяк" вместе с женой Дашей и сыном Львом побывали в Париже

Как пишет Politeka.net, 33-летний украинский теле- и радиоведущий, главный редактор мужского журнала "XXL" Никита Добрынин стал одним из немногих участников реалити-шоу "Холостяк", который нашел любовь на проекте. Телеведущий женился на блогерше Даше Квитковой. Они сыграли пышную свадьбу в Киеве в августе 2020 года, а 13 июля 2021 года у них родился маленький сын Лев.

Несмотря на то, что мальчик еще маленький, Квиткова и Добрынин много путешествуют с сыном, о чем рассказывают в своих Instagram. На этот раз экс-холостяк поделился атмосферным видео из столицы Франции. Они с женой гуляли по улочкам Парижа и ели вкусную выпечку. Более того, Добрынин и Квиткова решили подарить поезду во Францию на двоих кому-то из своих поклонников.

"В Париже мы были уже несколько раз и сюда всегда хочется возвращаться 🔥 . Пришло время и вам отправиться в Париж!

Как и когда?

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Поездка в Париж на двоих", - написал Добрынин.

Поклонники поставили почти 50 тысяч лайков за полчаса и написали много комментариев.

"Мечта❤️❤️❤️", " Класс❤️", "Классное, легкое видео)) ❤️", " 🔥🔥🔥 никогда не была в Париже! Хочу !!!! 🙌❤️❤️❤️", "Кааайф 😍 ", "Спасибо 🔥🔥🔥 такая возможность ❤️❤️❤️ ", "Как же я хочу в Париж! 😍😍😍 Даже пароль сменила на Париж. 🔥 ",- написали в сети.

Ранее Politeka писала, что "Холостяк" Добрынин взялся учить украинцев, как построить идеальные отношения: "Другого пути нет".

Напомним, что жена "Холостяка" Добрынина пожаловалась украинцам на жизнь блогера: "Какие мы ужасные....".

A еще Politeka сообщала, что "Холостяку" Добрынину, его жене и сыну стало плохо после возвращения в Украину из Парижа: "Все втроем...".