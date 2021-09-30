Дружина колишнього героя шоу «Холостяк", телеведучого Микити Добриніна, Даша Квіткова, поскаржилася на самопочуття

Цього разу в соціальній мережі в Instagram Даша розповіла, що вони з Микитою з сьогоднішнього дня повинні були увірватися в роботу, зйомки і проекти. Микита мав їхати сьогодні ввечері на зйомки проекту до Чернівців, а після їм треба всім разом відлітати на Кіпр по роботі.

Однак після відпочинку в Парижі вони з дитиною відчували себе не дуже добре і вирішили перетиснути період можливого захворювання.

«Але сьогодні ми прийняли рішення все скасувати і трохи зупинитися. Всі втрьох погано себе почуваємо, тому закриваємося вдома і будемо одужувати разом🤍. Кошеня спить поруч під крильцем, а ми замовляємо доставку їжі і дивимося різні ютуб-проекти, повернемося завтра, гарного вечора четверга🫂» - пише Квіткова.

Користувачі мережі відреагували на пост, причому далеко не всі були позитивно налаштовані:

"Одужуйте😍; вдома завжди добре; Фотовідкритка; встань борщу звари чоловікові, втомлена вічно...особливо після Парижа️️; красиво🔥; які Фото😍; поправляйтеся !!!Красиво🔥 🔥; одужуйте; і про п'ять захворіли, треба берегтися; якась вічно втомлена Даша».

Нагадавши, дружина "Холостяка" Добриніна розповіла, як мріє провести час з сином

Як повідомляла Politeka, дружина "Холостяка" Добриніна, якій занесли інфекцію, показала рани на ногах

Також Politeka писала, що дружина "Холостяка" Добриніна дала важливі поради, які піднімуть настрій