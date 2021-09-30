Жена бывшего героя шоу «Холостяк», телеведущего Никиты Добрынина, Даша Квиткова, пожаловалась на самочувствие

В этот раз в социальной сети в Инстаграм Даша рассказала, что они с Никитой с сегодняшнего дня должны были ворваться в работу, съемки и проекты. Никита должен был уезжать сегодня вечером на съемки проекта в Черновцы, а после им надо всем вместе улетать на Кипр по работе.

Однако после отдыха в Париже они с ребенком чувствовали себя не очень хорошо и решили пережать период возможного заболевания.

«Но сегодня мы приняли решение все отменить и немного остановиться. Все втроём плохо себя чувствуем, поэтому закрываемся дома и будем поправляться вместе🤍. Котёнок спит рядом под крылышком, а мы заказываем доставку еды и смотрим разные ютуб-проекты, вернёмся завтра, хорошего вечера четверга🫂» - пишет Квиткова.

Пользователи сети отреагировали на пост, причем далеко не все были положительно настроены:

«Выздоравливайте😍; Дома всегда хорошо; Фотооткрытка; встань борща свари мужу, уставшая вечно...особенно после Парижа🤦‍♀️; Красиво🔥; Какие фото 😍; Поправляйтесь !!!Красиво🔥🔥; выздоравливайте; и о пять заболели, надо беречься; какая-то вечно уставшая Даша».

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