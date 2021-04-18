Бывший «холостяк» Никита Добрынин и его беременная жена Даша Квиткова рассказали, как будущий ребенок устроил им «веселую» ночку
Сейчас пара, которая решила пожениться после победы Даши на «Холостяке», находится на отдыхе в Дубае. Несмотря на то, что их ребенок должен появиться на свет совсем скоро, Квиткова и Добрынин решили продлить свою поездку еще на неделю. На своей странице в Инстаграм бывший «холостяк» решил раскрыть некоторые подробности о беременности своей жены. Об этом пишет Politeka.net.
Так, на кадрах Даша и Никита едут в лифте и обсуждают прошлую ночь, которая для них выдалась бурной из-за активности малыша.
«Даша рассказывает, как сегодня с самого утра барабанил малой у нас. Наверное проголодался», - рассказал Добрынин.
В свою очередь, его жена заметила, что ребенок пинался в животе «очень-очень сильно».
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«Малой всю ночь веселился. Я думаю, что будет боксером или баскетболистом», - добавил Никита в подписи к кадрам.
Ранее Квиткова призналась, что у нее появилась отечность, целлюлит и бока, о которых она раньше и не думала. С 54 килограмм вес ее изменился к 70+ кг, но саму Квиткову это не беспокоит.
Она также показала свое фото в белье с беременным животом.
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