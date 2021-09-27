Жена экс-«Холостяка» и телеведущего Никиты Добрынина Даша Квиткова показала неожиданные раны на ногах

Как пишет Politeka.net, сейчас Квиткова с мужем и сыном отдыхают за границей. Парочка отправилась в отпуск во Францию, где проводит свое свободное время. Накануне отпуска блондинка рассказывала о неприятной болезни. На съемках она подхватила конъюнктивит. Как объяснила Квиткова, визажисты красили ее своими кистями, что привело к инфекции.

В этот раз в сторис Квиткова засветила раны на ногах. Внимательные подписчики сразу же обратили внимание на ранки. Даша решила рассказать, почему они у нее появились.

«Ноги родителя, который каждый день гуляет по 10-15 км», - подписала фото девушка.

Отметим, что совсем недавно Даша Квиткова и Никита Добрынин стали родителями. У них родился сын, которого назвали Лев. Как известно, Добрынин и Квиткова на данный момент являются одной из двух пар, которые остались вместе после окончания проекта «Холостяк».

Напомним, что Даша Квиткова с сыном решила обратиться к врачу в Париже: "Занесли инфекцию".

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