Дружина колишнього героя шоу "Холостяк", телеведучого Микити Добриніна, Даша Квіткова, дала поради для красивих образів

Даша Квіткова - популярний український Instagram-блогер з 1,7 мільйона підписників, пише Politeka.net.

У своєму акаунті дружина телеведучого багато розповідає про себе. Зокрема, в одному з останніх постів блогерка розповіла, що її стиль постійно вдосконалювався.

Зараз Квіткова відчуває себе комфортно, і тепер вона хоче поділитися кількома порадами.

"Не знаю, як у вас, але для мене класний зовнішній вигляд - +100500 до настрою і впевненості", - зазначила переможниця шоу "Холостяк".

Для початку зірка інтернету порекомендувала експериментувати і міксувати одяг. Також, на думку Квіткової, потрібно слухати тільки себе і вибирати речі, які будуть подобатися довгий час, а також ходити в магазин з хорошим асортиментом і приємними цінами.

"Якщо вже прийшли - шукайте одяг і взуття, як на заздалегідь підготовлених картинках/образах", - написала Даша Квіткова.

Публікація зібрала багато лайків і коментарів. Користувачі Мережі зробили багато компліментів образу дружині "холостяка" Добриніна на фото.

"❤️❤️❤️ така ніжна і легка, красива і чарівна🌼 🌼 🌼"," Чоловіку пощастило з такою жінкою❤️ ідеальна дружина для свого чоловіка🥰 і найкраща МАМА для Лева 😘", - написали коментатори.

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