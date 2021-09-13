Жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова продолжает рассказывать, как приводит себя в порядок
Даша Квиткова привыкла показывать личную жизнь на камеру, и хотя большую часть времени личную жизнь она скрывает, некоторые вещи ей нравится рассказывать публично.
Сейчас Квиткова активно восстанавливается после рождения сына, ходит на массажи, начала тренировки, а также поделилась секретами ухода за собой в ванной.
«С растяжками смирилась, их потом можно будет свести при помощи лазера. А вот за качество кожи я сейчас очень борюсь. Делаю теперь массаж дренажной щеткой для сухого массажа и кофейный скраб для тела с натуральными маслами.
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Очень люблю увлажненную дымку на теле после такого скраба. Обязательным этапом уходя является увлажнение и питание кожи, поэтому наношу антицеллюлитное масло», - рассказывает Даша о своем уходе в ванной.
Не так давно Даша также честно рассказала, что раньше весила 52-53 кг, а в день родов ее вес становил 82 кг. Теперь она намерена вернуть свою форму и очень беспокоится за состояние своей кожи. Поэтому даже с тренировками и похудением очень осторожна.
Несколько дней назад состоялась первая ее тренировка. Свою фигуру она теперь все время скрывает под безразмерными пижамами, просторной одеждой и платьями-балахонами, чтобы не показывать себя так, как ей не нравится.
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