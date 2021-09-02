Жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова после рождения ребенка показывает в сети исключительно семейные ролики

Даша Квиткова не так давно родила ребенка от Никиты Добрынина – главного героя «Холостяк 9». Причем Даша и Никита стали первой парой, которые не только встречались после проекта, но и поженились и создали семью.

Став известным блогером, Квиткова часто сталкивается с хейтерами, однако она также часто удаляет комментарии и спешит отвечать недоброжелателям, подмечая, что сама знает, как ей жить с мужем. Недавно пара выложила семейный ролик, который озадачил некоторых мам.

Многие начали писать, что мужчина неправильно держит ребенка, не обошлось и без комментариев о том, что Квиткова носит одни балахоны и это уже приелось. Примечательно, что сама Даша комментарии снова удалила, оставив только комплименты.

«Только Лев- лучший, сори родители🥰🥰; ну одни балахоны носишь, надоело уже как-то; Кажется, Никита неправильно держит ребенка, не рано ли? Нагрузка на позвоночник; да нормально там все, сами разберутся, он же ножки держит; По-моему Лёва в шоке 😂🤭; Извините, но Лев- самый крутой из вас😍; малыш похож на собачку на машине. Голова двигается в ритм», - отвечали в сети.

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