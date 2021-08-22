Популярный украинский телеведущий Никита Добрынин поднял важную тему, касающуюся инициативных девушек

В этот раз Никита решил показать серию провокационных фото, на которых позировал перед камерой с уверенным видом, в то время как перед ним красовались женские ножки, причем прямо перед его лицом. В подписи же телеведущий заговорил об инициативе, которую могут проявить девушки.

«Мне не важно, от кого она исходит. Главное, чтобы она была искренняя и не в одни ворота💯 Даша на ещё на проекте «Холостяк» проявляла гораздо больше инициативы, чем «принято» в нашем обществе. Конечно, я отвечал взаимностью. Ну, вы видели🖥😅

Даже сейчас с малышом на руках, я приглашаю Дашу на свидания, а завтра— она мне устраивает сюрприз. Это часть нашей семейной гармонии. Получается, эта схема рабочая? В каждой семье свои правила, и это абсолютно нормально» - рассказывает Добрынин в посту.

Также он подчеркивает, что все индивидуально, но то, что женскую инициативу часто неправильно понимают и осуждают – неправильно.

«Должна быть грань, не переборщить...И не которым мужчинам это не нравится ... Всё индивидуально..; золотые слова❤️; Думаю все таки инициатива должна быть с обоих сторон, как и проявляется любовь с обоих сторон🙌; А я из старых принципов. Первым проявлять инициативу должен мужчина. И только мужчина 😁; Мужчина завоеватель. Ему интереснее добиваться девушку, а не наоборот», - рассудили в сети.

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