Микита Добринін і Даша Квіткова святкують першу річницю весілля
Як передає Politeka.net, Даша Квіткова переможниця шоу "Холостяк". Там вона познайомилася з Микитою Добриніним, з яким рік тому у неї відбулося весілля. Близько місяця тому у них народився син - Лев. Дівчина активно веде соціальні мережі і розповідає про своє життя шанувальникам.
На цей раз дівчина поділилася новою публікацією на своїй сторінці в Instagram. Даша і Микита святкують річницю весілля. Вона показала щасливі моменти з їхнього свята.
"Сьогодні річниця нашого весілля, а завтра рівно місяць нашому синові
Living our best life", розповіла Даша Квіткова.
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Микита Добринін також показав кілька фотографій з весілля і привітав обраницю.
Шанувальники засипали привітаннями подружню пару, яка є прикладом в шоу-бізнесі: "Я раніше не стежила за вами, але це було дуже шикарне весілля. Вітаю Вас з річницею!".
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