Микита Добринін і Даша Квіткова святкують першу річницю весілля

Як передає Politeka.net, Даша Квіткова переможниця шоу "Холостяк". Там вона познайомилася з Микитою Добриніним, з яким рік тому у неї відбулося весілля. Близько місяця тому у них народився син - Лев. Дівчина активно веде соціальні мережі і розповідає про своє життя шанувальникам.

На цей раз дівчина поділилася новою публікацією на своїй сторінці в Instagram. Даша і Микита святкують річницю весілля. Вона показала щасливі моменти з їхнього свята.

"Сьогодні річниця нашого весілля, а завтра рівно місяць нашому синові



Living our best life", розповіла Даша Квіткова.

Микита Добринін також показав кілька фотографій з весілля і привітав обраницю.

Шанувальники засипали привітаннями подружню пару, яка є прикладом в шоу-бізнесі: "Я раніше не стежила за вами, але це було дуже шикарне весілля. Вітаю Вас з річницею!".

Раніше повідомлялося, "Холостяк" Микита Добринін зробив татуювання заради квіткової: "Прийшов час розповісти..."

Також, дружина "Холостяка" Добриніна показала, як виглядала до популярності: "Тоді у мене була своя фішка..."

Politeka розповідала, дружина "Холостяка" Добриніна, приспустивши наряд, показала, як годує сина: "Насолоджуйся моментом...."





