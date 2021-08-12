Никита Добрынин и Даша Квиткова празднуют первую годовщину свадьбы

Как передает Politeka.net, Даша Квиткова победительница шоу "Холостяк". Там она познакомилась с Никитой Добрыниным, с которым год назад у неё состоялась свадьба. Около месяца назад у них родился сын - Лев. Девушка активно ведет социальные сети и рассказывает о своей жизни поклонникам.

На этот раз девушка поделилась новой публикацией на своей странице в Инстаграм. Даша и Никита празднуют годовщину свадьбы. Она показала счастливые моменты с их праздника.

"Сегодня годовщина нашей свадьбы, а завтра ровно месяц нашему сыну



Living our best life", рассказала Даша Квиткова.

Никита Добрынин также показал несколько фотографий со свадьбы и поздравил избранницу.

Поклонники засыпали поздравлениями супружескую пару, которая является примером в шоу-бизнесе: "Я раньше не следила за вами, но это была очень шикарная свадьба. Поздравляю вас с годовщиной!".

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