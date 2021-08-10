Жена главного героя реалити-шоу "Холостяк" Даша Квиткова ответила на резкие вопросы в Инстаграм

Даша Квиткова не так давно вместе с Никитой Добрыниным показала сына, которого назвали Львом. Теперь девушка каждый день говорит о ребенке, теме беременности и часто рассказывает, когда не справляется и плачет по ночам.

Вполне ожидаемо, большинство хейтеров поспешили «уколоть» девушку за ее поведение и выразили свое негодование по поводу ее поступков. Квиткова честно выставила некоторые из неприятных обращений, показывая, с какими людьми порой она сталкивается.

«Оу май гад, сколько можно ныть, я еще никого не видела. Ох и мама из вас некудышка» - пишет одна из пользователей. Даша поспешила отреагировать: «Короче говоря, хроники моего директа или как ссыкунчики решили мне выписывать с фейковых страниц».

«Ты такой эгоист, тебе не кажется, что ты еще не готова к детям?», - пишут также в сети, на что Даша ответила короткое «ясно», оставив тему закрытой.

«Не тяжело осознавать, что Никита веселится, а ты сидишь одна в такой период?» - спросили пользователи.

«Мой муж на работе, а не на вечеринках, и обеспечивает нашу семью» - написала Квиткова в ответ на распространенный вопрос.

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