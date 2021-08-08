Дружина Микити Добриніна Даша Квіткова показала себе і розповіла про проблеми з дитиною

Як пише Politeka.net, Даша Квіткова познайомилася з Микитою Добриніним на проекті "Холостяк", де красень був головним героєм. Дівчина перемогла на шоу, після чого у пари все дійшло до весілля. А нещодавно молода красуня народила первістка-сина, якого назвали Левом. Даша активно веде сторінку в Instagram, де ділиться найцікавішим з життя своєї сім'ї.

На нових кадрах Квіткова вирішила розповісти, з якими проблемами зіткнулася. Як виявилося, Лев не дуже добре спить.

"Два дні без сну, політ нормальний", - зазначила дівчина.

"Лев спить, але неспокійно, через животика і всього того, що формується. Чи не сплю я, тому що над ним і оберігаю його сон, допомагаю не прокинутися, коли у нього починає все боліти. Повірте, ми пробуємо багато і з нами педіатр завжди на зв'язку. Просто такий період", - написала Даша.

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