Жена бывшего героя шоу «Холостяк», телеведущего Никиты Добрынина, Даша Квиткова, после родов рассказала о первой прогулке

Совсем недавно Даша Квиткова и Никита Добрынин стали родителями, пишет Politeka.net. В середине июля на свет появился их сын Лев.

Блогерша-Квиткова продолжает рассказывать о жизни после родов. Так, в своем Инстаграм девушка опубликовала пост, в котором показала кадр, сделанный на совместной прогулке с сыном и мужем.

Молодая мамочка выбрала удобное белое платье и шлепанцы. Рядом стояла коляска, а она держала своего кроху на руках и улыбалась.

"На днях впервые прогуливались новым составом по городу. Необъяснимо-прекрасные ощущения🤍



Быть родителями нашего чудесного человека — одно из лучших событий в жизни 🕊



Хочется показать ему весь мир, чтобы глаза постоянно сверкали и улыбка не сходила с лица✨", - написала жена экс-"холостяка".

За 40 минут публикация собрала более 60 тысяч лайков и много комментариев.

"Он уже начал путешествовать с вами, пока был в животе. И сейчас своими глазами увидит весь мир 😍", "Супер🔥самое лучшее время😍", "Такое необычное фото получилось) 🔥", "Ну что за милота 😇🥰", " Это наверное то самое чувство, к которому стремится каждый любящий родитель!", - написали пользователи сети.

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