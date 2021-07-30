Украинская блогерыня Даша Квиткова, жена "Холостяка" Добрынина, показала себя с малышом на руках
Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова стала участницей шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Красотка победила на проекте и пара строила отношения после съемок. Никита и Даша женились и красотка забеременнела, а несколько недель назад у пары родился сын Лев. Теперь Квиткова, как и Добрынин, активно делятся своими ощущениями в Инстаграм.
Так, на новых сторис Даша рассказала, что сын чувствует себя хорошо только у нее на руках, и добавила соответствующее фото.
"Уже третий день сыночек чувствует себя хорошо только у меня на руках. Поэтому вчера был выходной от сторис, я была с сыном".
Грустная дочь Ани Лорак встревожила видом на родине отца: "Софийка, все хорошо..."
Пожары в Турции добрались до курортов, отдыхающих эвакуируют: что известно об украинцах
Не стало звезды популярных фильмов и сериалов: актер повторил жуткую участь своего брата
Отмена масок в Украине, в Минздраве назвали главное условие: "Когда большая часть населения..."
Грустная дочь Ани Лорак встревожила видом на родине отца: "Софийка, все хорошо..."
На втором сторис Даша уже была в автомобиле рядом с сыном. Мальчика посадили в специальное кресло, пристегнув его.
"К слову, ремонтные работы у нас дома продолжаются, поэтому мы выехали на одну ночь в отель", - рассказала о вынужденной ночевке вне дома.
Напомним, "Холостяк" Добрынин неожиданно уехал от своей жены и новорожденного сына
А еще Politeka писала, что жена "Холостяка" Добрынина показала, как он справляется с новорожденным сыном
Также Politeka сообщала, что жена "Холостяка" Добрынина Квиткова решилась показать фигуру после родов