Украинская блогерыня Даша Квиткова, жена "Холостяка" Добрынина, показала себя с малышом на руках

Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова стала участницей шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Красотка победила на проекте и пара строила отношения после съемок. Никита и Даша женились и красотка забеременнела, а несколько недель назад у пары родился сын Лев. Теперь Квиткова, как и Добрынин, активно делятся своими ощущениями в Инстаграм.

Так, на новых сторис Даша рассказала, что сын чувствует себя хорошо только у нее на руках, и добавила соответствующее фото.

"Уже третий день сыночек чувствует себя хорошо только у меня на руках. Поэтому вчера был выходной от сторис, я была с сыном".

На втором сторис Даша уже была в автомобиле рядом с сыном. Мальчика посадили в специальное кресло, пристегнув его.

"К слову, ремонтные работы у нас дома продолжаются, поэтому мы выехали на одну ночь в отель", - рассказала о вынужденной ночевке вне дома.

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