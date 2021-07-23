Известная украинская блогерша Даша Квиткова, жена "Холостяка" Никиты Добрынина, через десять дней после родов показала фигуру

В своих Стори Даша после рождения сына призналась – в день родов ее вес составил 82 килограмма. Она была настолько поражена, что практически кричала, что это не может быть ее вес, она не могла набрать 30 кг. Ведь до беременности норма веса Квитковой становила всего 52-53 кг.

Теперь девушка учится принимать себя, ждет, когда можно будет заниматься в зале и призвала не хейтить женщин за их тела, ведь восстановиться не так просто. Теперь она следует специальному рациону, желая вернуться обратно в комфортное состояние.

"В день родов весила 82 кг и кричала, что это не правда. Это не мой вес. Вышла из роддома я 75 кг и сейчас у меня 69", — поделилась блогер ранее.

Также она опубликовала кадр, демонстрируя свой живот, не желая скрывать свой вид и честно демонстрируя свои недостатки:

"Почему я это показала? Зная, что сейчас это разнесут по всем пабликам и будут перекидывать друг другу. Да потому, что это я. И я не идеальна. И мой животик уйдет, это поправимо, а ядовитые языки останутся с кем-то навсегда. Любите себя и даже не переживайте из-за мнение других людей", — написала Даша.

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