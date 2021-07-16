Победительница "Холостяка" Даша Квиткова поделилась подробностями своих родов

Как сообщает Politeka.net, известная блогерша и супруга главного героя шоу "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова на днях родила первенца. Всю беременность до самых родов девушка делилась с поклонниками яркими фото и подробностями своей жизни. Так, и после рождения сына Даша решила рассказать фолловерам в Instagram о своем опыте родов.

В сети Квиткова выложила несколько красивых кадров из беременной фотосессии, а в подписи к ним рассказала о своих родах. По словам Даши, она совсем не боялась, но в какой-то момент терпеть боль от схваток уже не могла.

"Когда начались схватки, я еще не знала буду ли точно ставить эпидуралку, хотела терпеть, пока могу. И могла я долго. С 12:30 ночи до 5-ти утра схватки были 99%, поэтому мы старались себя развлечь. К 5:00 утра меня покинули силы. Мне кажется, если бы я поспала, мне бы даже анестезия не нужна была, но случилось так, как случилось, и я не жалею. Эпидуралка боль убрала на 40-50% где-то, но я хотя бы смогла продолжать терпеть. Кстати, это был единственный момент, который меня испугал, и я даже расплакалась", - поделилась блогерша и раскрыла еще некоторые детали своих родов.

Напомним, Жену "Холостяка" Добрынина выписали из роддома, эксклюзивные кадры: "Во время родов не плакала, а тут...".

Как сообщала Politeka, Никита Добрынин и победительница "Холостяка" раскрыли имя новорожденного сына: "Счастье каждого дня".

Также Politeka писала, что Победительница "Холостяка" показала, как они с Добрыниным "рожали" первенца: кальян, шаурма и смех сквозь слезы.