Жену "Холостяка" Никиты Добрынина Дашу Квиткову выписали из роддома

Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова является победительницей шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Пара после проекта встречалась, потом женилась, а на днях красотка родила Никите сына. Спустя несколько дней, сегодня, Квиткову решили выписать из роддома, откуда вел трансляцию "Зірковий шлях".

На кадрах, которые появились в Инстаграм, Квиткова появилась в платье в горошек, выходя из роддома. Рядом шел Добрынин, который нес сына на руках. В этот момент пару снимали журналисты.

"Эксклюзивные кадры. Дашу Квиткову выписали из роддома", - написано под кадрами.

Отметим, что в "сторизах" на страничке Instagram Квиткова призналась, что в день выписки не смогла сдержать слез.

"Слезы на глазах, вот что значит когда маме сказали, что ребеночек здоровый и можно идти на выписку", - призналась победительница "Холостяка".

Напомним, Никита Добрынин и победительница "Холостяка" раскрыли имя новорожденного сына

А еще Politeka писала, что победительница "Холостяка" показала, как они с Добрыниным "рожали" первенца

Также Politeka сообщала, что Никита Добрынин и победительница "Холостяка" стали родителями и показали лицо малыша



