"Холостяк" Никита Добрынин повез супругу Дашу Квиткову в роддом
Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова является победительницей шоу "Холостяк" и уже успела выйти замуж за главного героя программы - Никиту Добрынина. Сейчас красотка на последних неделях беременности и пара очень ждет рождения первенца. Ночью Даше срочно понадобилась помощь врачей, поэтому пришлось ехать в роддом.
Даша рассказала в Инстаграме свои переживания:
"Вчера ночью мы мчали в роддом, с чётким ощущением, что под утро будем уже с сыном.
Софию Ротару без макияжа и ретуши не узнали преданные поклонники: "Годы все-таки берут свое"
Данилко в образе Сердючки попрощался дрожащим голосом, сняв с головы звезду: "Я вас люблю, спасибо"
Трагически оборвалась жизнь 24-летнего украинского бойца: без отца остался новорожденный ребенок
Меладзе в бешенстве покинул сцену, выступление в Киеве пошло не по плану: кадры "бегства" и возвращения
Потап отличился смелым выпадом в адрес Тины Кароль: «Мы не знаем, кто это…»
Волнения не было, честно.
В голове лишь были картинки и вопрос: какой он будет?
«смуглый и чернявый, с кудрявыми волосами? а какого цвета будут глаза?..»
ехала и прокручивала у себя эти вопросы в голове, а потом поняла, каким бы он ни был, он все равно будет самым лучшим сыном для нас. Ложные схватки.
возвращаемся домой в 2:00 ночи. Продолжаем ждать".
Никита тоже написал публикацию в Инстаграм:
"Сегодня была ответственная ночь. Схватки, ехали в роддом, встретились с доктором.
Это просто фото серьезное, а так мы на радости и в ожидании.
Спасибо тебе, что читаешь и переживаешь вместе со мной, вместе с нами и тоже ждёшь того самого момента".
Напомним, врачам пришлось бороться за жизнь избранницы "Холостяка" Добрынина
Также Politeka сообщала, что беременная жена "Холостяка" Добрынина, сбросив одежду, показала изъяны и растяжки
А еще Politeka писала, что беременная жена "Холостяка" Добрынина наконец-то призналась, когда едет в роддом