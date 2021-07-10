"Холостяк" Никита Добрынин повез супругу Дашу Квиткову в роддом

Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова является победительницей шоу "Холостяк" и уже успела выйти замуж за главного героя программы - Никиту Добрынина. Сейчас красотка на последних неделях беременности и пара очень ждет рождения первенца. Ночью Даше срочно понадобилась помощь врачей, поэтому пришлось ехать в роддом.

Даша рассказала в Инстаграме свои переживания:

"Вчера ночью мы мчали в роддом, с чётким ощущением, что под утро будем уже с сыном.

Волнения не было, честно.

В голове лишь были картинки и вопрос: какой он будет?

«смуглый и чернявый, с кудрявыми волосами? а какого цвета будут глаза?..»

ехала и прокручивала у себя эти вопросы в голове, а потом поняла, каким бы он ни был, он все равно будет самым лучшим сыном для нас. Ложные схватки.

возвращаемся домой в 2:00 ночи. Продолжаем ждать".

Никита тоже написал публикацию в Инстаграм:

"Сегодня была ответственная ночь. Схватки, ехали в роддом, встретились с доктором.

Это просто фото серьезное, а так мы на радости и в ожидании.

Спасибо тебе, что читаешь и переживаешь вместе со мной, вместе с нами и тоже ждёшь того самого момента".

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