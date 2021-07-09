Блогерша и жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова потрясла фанатов откровением в свой день рождения

Как сообщает Politeka.net, жена участника шоу "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова поделилась откровением о себе в день рождения. Беременная девушка выложила в очаровательное фото с тортиком, а в подписи к нему рассказала, как врачам пришлось бороться за ее жизнь.

На новом снимке Даша позирует, видимо, в их с Никитой новом доме, который они купили и отремонтировали перед рождением сына. Блогерша присела на пол и поставила рядом с собой праздничный тортик в честь своего дня рождения. Перед камерой она появилась в просторном белом платье, ее волосы распущены, а на лице милая улыбка.

В подписи к фотографии Квиткова написала: "Ровно 23 года назад я решила, что мне пора родиться в 6 месяцев и за мою жизнь боролись. Чего только не было за все эти года. Сегодня у меня есть прекрасный муж и мы ждём со дня на день нашего сына. Что я могу сказать? У меня потрясающая и интересная жизнь. Спасибо за нее".

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