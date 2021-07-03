Жена бывшего героя шоу «Холостяк», телеведущего Никиты Добрынина, Даша Квиткова, пожаловалась на жизнь из-за ремонта

Вчера вечером Даша решила рассказать и пожаловаться, что ее надежды на то, чтобы переехать в собственный дом после ремонта, вновь не оправдались. Причем из-за того, что скоро начнутся роды, девушка впала в панику.

Так, в своих стори Квиткова пожаловалась, что их с Никитой долгожданный ремонт дома так и не был завершен. Она также заявила, что они должны были переехать еще в начале июня, но даже через месяц ничего не готово кроме спальни. Как оказалось, вещи они привезли зря.

«Потом мы будем дому радоваться, но сейчас от бессилия просто хочется рыдать. Ты тратишь огромные деньги на ремонт, а получаешь… Мы должны были въехать в начале июня, а сейчас уже июль и все это будет длиться еще месяц, если не больше. Санузлы, кухня, гардеробная — ничего не готово на 100%. Нам даже некуда вещи разложить. Весь дом в коробках», — пишет Даша.

Тем не менее, пользователи сети не оценили переживаний девушки, напомнив, что у них с Никитой и так есть еще одна квартира, а также съемная квартира и есть средства на то, чтобы в экстренной ситуации с переездом найти себе временное место, где остановиться.

Квиткова также ответила: «Директ забит одним и тем же вопросом: чего это мы такие глупые решили переехать так скоро, а не остались на съемной квартире? Мы жили в однушке, нам сказали, что все будет готово… у нас поджимали сроки».

Причем до этого Квиткова хвасталась о том, что наконец-то переезжает, однако планам сбыться снова не удалось.

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